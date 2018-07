London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. feiert heute ihren 89. Geburtstag. Sie ist die an Jahren älteste Monarchin der Welt. Sie bestieg den Thron 1952. Elizabeth feiert ihren Ehrentag zunächst nur im kleinen Kreis. Die offizielle Geburtstagsparade findet traditionell im Juni in London statt. Dieses Jahr liefert sich die Queen eine Art familieninternes Wettrennen: Herzogin Kate, Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William, ist hochschwanger und bringt wohl in den kommenden Tagen ihr zweites Kind zur Welt.

