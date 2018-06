Tripolis (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach eigenen Angaben vor der spanischen Botschaft in Libyen eine Bombe gezündet. Bei dem Anschlag am Montag in Tripolis sei aber niemand verletzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen. Der Sprengsatz war demnach vor einer der äußeren Mauern der Botschaft platziert worden.

