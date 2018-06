Moskau (AFP) Infolge des niedrigen Ölpreises und der westlichen Sanktionen im Zuge der Ukraine-Krise ist die russische Wirtschaft in den ersten drei Monaten dieses Jahres um zwei Prozent geschrumpft. Der Rückgang sei der erste in einem ersten Quartal seit 2009; "die negativen Tendenzen setzen sich dieses Jahr fort", sagte Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Dienstag vor Parlamentsabgeordneten. Allerdings sei die derzeitige Entwicklung nicht so schlimm wie Anfang 2009.

