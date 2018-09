Köln (SID) - Nach der 1:3-Hinspielniederlage im Viertelfinale der Champions League steht Bayern München gegen den FC Porto enorm unter Druck. Gegen die Portugiesen benötigt der deutsche Rekordmeister im Rückspiel ein 2:0 oder einen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied, um einmal mehr unter die besten vier Mannschaften vorzustoßen. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20.45 Uhr. In der Parallelbegegnung messen sich der FC Barcelona und Paris St. Germain. Das Hinspiel in Paris hatten die Katalanen 3:1 gewonnen.

In Köln wird entschieden, wer sich an gleicher Stelle am 30. Mai im Halbfinale des Final Four der Champions League gegenübersteht. Als einziger deutscher Vertreter ist Vorjahresfinalist THW Kiel im Lostopf. Dem dreimaligen Titelträger wird entweder der spanische Meister FC Barcelona, der polnische Serienmeister KS Vive Targi Kielce oder der ungarische Rekordchampion MKB Veszprem mit dem Ex-Kieler Christian Zeitz zugewiesen. Gelost wird ab 12 Uhr.