New York (AFP) Der US-Industrieriese General Electric (GE) will im Zuge seiner Neuausrichtung auch seine Kreditsparte verkaufen. Sie solle für 74 Milliarden Dollar (69 Milliarden Euro) an die US-Bank Wells Fargo gehen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag. GE wollte dies nicht kommentieren.

