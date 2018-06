Addis Abeba (AFP) Zehntausende Äthiopier haben an einer von der Regierung organisierten Protestkundgebung gegen die Ermordung von Christen durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) teilgenommen. Bereits am frühen Mittwochmorgen begannen die Demonstranten, sich in der Hauptstadt Addis Abeba zu versammeln, wo der Meskel-Platz bald völlig überfüllt war, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auf Plakaten war zu lesen "Der IS ist nicht der Islam" oder "Unser Frieden und unsere Einheit werden niemals von den Extremisten zerstört werden".

