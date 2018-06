Kabul (AFP) Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben für Freitag den Start einer breiten Offensive angekündigt. Hauptziele seien die "ausländischen Besatzer", insbesondere ihre Militärstützpunkte, Vertreter der afghanischen Regierung sowie die einheimischen Sicherheitskräfte und Geheimdienste, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der Dschihadisten.

