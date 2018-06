Sarajevo (AFP) Die türkische Regierung hat den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik daran gehindert, zu den Gedenkfeiern zum Jahrestag des Massakers an den Armeniern nach Eriwan zu reisen. Seinem Flugzeug sei der Überflug über die Türkei verwehrt worden, erklärte der Präsident der bosnischen Teilrepublik Republika Srpska am Mittwoch. Das Flugzeug musste demnach in Burgas im Osten Bulgariens zwischenlanden, um eine endgültige Erlaubnis zum Überflug abzuwarten. Nach viereinhalb Stunden vergeblichen Wartens entschloss sich Dodik dann jedoch nach eigener Darstellung zur Umkehr.

