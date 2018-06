Peking (AFP) In der für ihre einmalige Dinosauriereier-Sammlung bekannten südchinesische Stadt Heyuan sind in einer Baugrube erneut Fossilien gefunden worden. Die Bauarbeiten hätten ein Nest mit 43 Eier-Fossilien zutage gefördert, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua aus der Stadt in der Provinz Guangdong am Mittwoch. Nach Auskunft des Direktors des städtischen Dinosauriermuseums, Du Yanli, sind 19 der Eier noch unversehrt. Unklar sei aber, von welchen Dinosauriern sie gelegt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.