Hongkong (AFP) Die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat einen Plan für die Wahl des Verwaltungschefs im Jahr 2017 vorgelegt, der nicht auf die Forderungen der Demokratiebewegung eingeht. Die Wahl erfolge unter "strikter Einhaltung" der Regeln des Nationalen Volkskongresses in Peking, sagte die stellvertretende Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, am Mittwoch im Parlament. Die Regeln sehen vor, dass der Verwaltungschef 2017 zwar erstmals von den Bürgern gewählt wird, die Kandidaten aber von Peking bestimmt werden.

