Gütersloh (AFP) In Deutschland studieren immer mehr Menschen ohne Abitur. Die Zahl der Studenten ohne Abitur und Fachhochschulreife verdreifachte sich seit 2007 nahezu von rund 15.500 auf 45.900 im Jahr 2013, wie eine am Mittwoch vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung ergab. Dies waren knapp 1,8 Prozent aller Studenten.

