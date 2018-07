Dhaka (AFP) Rund zwei Jahre nach dem Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch das gewerkschaftsfeindliche Klima in der Textilindustrie von Bangladesch beklagt. Arbeitgeber dort "bekämpften" Arbeitnehmervertretungen und die Lage der Betroffenen sei dementsprechend schlecht, teilte die Vereinigung am Mittwoch in Dhaka unter Berufung auf einen von ihr selbst erstellten Situationsbericht mit.

