Berlin (AFP) Vor der geplanten Armenien-Resolution des Bundestags haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu in einem Telefonat ihre Positionen in der strittigen Frage erläutert. Die beiden hätten am Dienstag ein "gutes Gespräch" geführt, in dem die Bundeskanzlerin die Haltung der Bundesregierung erklärt habe, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.