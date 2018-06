Erfurt (AFP) Für die Opfer der jüngsten Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer will Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in seinem Bundesland Trauerbeflaggung anordnen. Dies habe er im Kabinett für den Tag einer zentralen Trauerfeier in Italien angekündigt, bestätigte ein Regierungssprecher am Mittwoch einen Bericht der "Thüringischen Landeszeitung".

