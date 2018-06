Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht für das Sturmgewehr G36 "in seiner heutigen Konstruktion keine Zukunft mehr in der Bundeswehr". Das sagte von der Leyen am Mittwoch nach ihrer Befragung durch den Verteidigungsausschuss des Bundestages in Berlin. Jetzt gehe es darum, "mit Hochdruck an Ersatz zu arbeiten".

