Erfurt (AFP) In Thüringen hat der zweite NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags seine Arbeit aufgenommen. Der Ausschuss traf sich am Mittwoch in Erfurt zu seiner konstituierenden Sitzung. Die rot-rot-grüne Regierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte die Neuauflage des Untersuchungsausschusses in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

