New York (SID) - Die Washington Capitals um den deutschen Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer (23) haben in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL ihren zweiten Sieg gefeiert. Bei den New York Islanders kamen die Capitals zu einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung und glichen in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Grubauer kam nicht zum Einsatz, erhielt aber den Vorzug vor Justin Peters und nahm auf der Bank Platz.

Ex-Champion Chicago Blackhawks musste derweil lange auf den Sieg warten. Der entscheidende Treffer beim 3:2 gegen die Nashville Predators durch Brent Seabrook fiel erst zu Beginn der dritten Nachspielzeit. Die Blackhawks, zuletzt 2013 Stanley-Cup-Sieger, gingen in der Achtelfinal-Serie mit 3:1 in Führung.