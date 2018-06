Riga (AFP) Angesichts der drastisch steigenden Flüchtlingszahlen hat die EU-Kommission eine faire Lastenverteilung bei der Gesundheitsversorgung der Migranten gefordert. Es gebe hier einen "Notfall", dem schnell begegnet werden müsse, sagte der Gesundheitsbeauftragte der Europäischen Kommission, Ladislav Miko, am Dienstag bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga. EU-Länder, die besonders stark mit der Flüchtlingskrise konfrontiert seien, wie Italien oder Spanien, seien nicht in der Lage, "hunderte Patienten an einem Tag" zu behandeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.