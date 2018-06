Brüssel (AFP) Beim EU-Sondergipfel am Donnerstag anlässlich der jüngsten Flüchtlingstragödien im Mittelmeer soll es laut einem vorab bekannt gewordenen Erklärungsentwurf auch um militärische Maßnahmen gegen Schlepper gehen. In dem Papier, das die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch einsehen konnte, ist von "systematischen Anstrengungen" die Rede, "um die Boote zu identifizieren, aufzubringen und zu zerstören", bevor sie von Schleusern eingesetzt werden könnten.

