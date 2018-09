New York (dpa) - Die US-Rocksängerin Courtney Love ist nach der Vorführung einer Dokumentation über ihren 1994 gestorbenen Ehemann Kurt Cobain in Tränen ausgebrochen. Sie fühle Scham und Schuld, wenn sie daran denke, was sie hätte machen können, sagte Love nach der Vorführung von "Montage of Heck" beim New Yorker Tribeca Film Festival. Es sei bereits das vierte Mal gewesen, dass sie den von der gemeinsamen Tochter Frances Bean produzierten "wunderschönen Film" gesehen habe. Die Rocksängerin und der Nirvana-Frontmann hatten 1992 geheiratet. Zwei Jahre später erschoss sich Cobain.

