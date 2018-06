Los Angeles (dpa) - Nach "X-Men: Erste Entscheidung" (2011) und "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" (2014) wird der 24-jährige Lucas Till auch im nächsten "X-Men"-Film mitspielen.

Wie Regisseur Bryan Singer auf Instagram bestätigte, kehrt Till als Mutant Havok, der kosmische Energie aufnehmen kann, zurück. In "X-Men: Apocalypse", der im Mai 2016 in die Kinos kommen soll, spielen auch wieder James McAvoy, Michael Fassbender und Jennifer Lawrence mit. Als nächstes ist Till in dem Film "Monster Trucks" auf der Leinwand zu sehen. Der Streifen, eine Mischung aus Real- und Zeichentrickfilm, soll im Dezember in die Kinos kommen.