Los Angeles (dpa) - Die "Zoolander"-Veteranen Ben Stiller (49), Owen Wilson (46) und Will Ferrell (47) holen für ihre geplante Komödien- Fortsetzung Verstärkung an Bord. Penélope Cruz (40) und Billy Zane (49) werden in "Zoolander 2" ebenfalls mitspielen, wie Stiller auf Instagram mitteilte.

Ein Scherzvideo auf dem sozialen Netzwerk zeigt Zane mit einer blonden Perücke als Owen Wilsons Hansel-Figur verkleidet. Im März hatten Stiller und Wilson mit einem Model- Auftritt bei den Pariser Prêt-à-porter-Schauen die Comedy-Fortsetzung für 2016 angekündigt. In dem Komödienhit "Zoolander" (2001) spielen sie die männlichen Supermodels Derek Zoolander und Hansel. Stiller und Schreiber Justin Theroux ("Iron Man 2", "Tropic Thunder") liefern das Drehbuch für Teil zwei der Modesatire, die von Stiller auch inszeniert werden soll.

