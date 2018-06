Paris (AFP) Im Großraum Paris ist ein islamistisches Attentat auf eine Kirche offenbar in letzter Minute verhindert worden. Ein 24-jähriger Algerier sei festgenommen worden, teilte die französische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann habe den Auftrag für seine Tat womöglich aus Syrien erhalten. Dem Studenten, bei dem ein wahres Waffenarsenal gefunden wurde, wird auch der Mord an einer jungen Frau zur Last gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.