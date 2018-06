Paris (AFP) Die französischen Behörden haben nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag in Frankreich verhindert. Bereits am Sonntag sei ein Mann festgenommen worden, der einen Anschlag auf "ein oder zwei Kirchen" geplant habe, sagte Cazeneuve am Mittwoch in Paris. Bei ihm sei ein "Arsenal aus mehreren Kriegswaffen" gefunden worden.

