Paris (AFP) Ein islamistischer Anschlag auf eine Kirche ist in Frankreich offenbar eher zufällig verhindert worden. Die Polizei nahm in Paris einen 24-jährigen Franko-Algerier fest, der "wahrscheinlich ein oder zwei Kirchen" attackieren wollte, wie Innenminister Bernard Cazeneuve am Mittwoch sagte. Der Informatikstudent war den Geheimdiensten wegen Plänen bekannt, als Dschihadist nach Syrien zu reisen, und soll in einen Mord verwickelt sein.

