München (SID) - Der berauschende 6:1-Erfolg des FC Bayern gegen den FC Porto hat auch dem übertragenden TV-Sender ZDF einen glänzenden Abend beschert. Durchschnittlich 11,23 Millionen Menschen verfolgten das Rückspiel im Viertelfinale der Fußball-Champions-League am Dienstag beim ZDF, was einem Marktanteil von 36,4 Prozent entspricht. Erstmals in dieser Spielzeit landete damit eine Live-Übertragung der Champions League im zweistelligen Millionenbereich.

Bereits das Hinspiel der Münchner in Porto hatte mit 9,55 Millionen und 31,9 Prozent einen neuen Saisonrekord aufgestellt.