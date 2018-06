München (SID) - Für den FC Bayern war der Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Porto am Dienstagabend (6:1) ein historischer. Zum ersten Mal kamen die Münchner in einem Europapokal-Rückspiel vor eigenem Publikum weiter, nachdem sie das Hinspiel auswärts mit zwei Toren Unterschied verloren hatten. Vier Mal war ihnen das zuvor nicht gelungen. Darüber hinaus ...

... ist der FC Bayern erst die achte Mannschaft seit Beginn der Champions League 1992/93, die in der K.o.-Runde einen Rückstand von zwei Treffern nach dem Hinspiel noch aufholt (Anm.: 1988 kam der FC Bayern im Achtelfinale des UEFA-Pokals nach einem 0:2 zu Hause gegen Inter Mailand durch ein 3:1 im Rückspiel weiter).

... lag der FC Bayern zum dritten Mal in seiner Europapokal-Geschichte bereits zur Halbzeit mit 5:0 in Führung. Zuvor war ihm das am 7. November 2012 gegen den OSC Lille (Champions League Gruppenphase, Heimspiel, Endstand 6:1) sowie am 21. Oktober 2014 beim AS Rom (Champions League Gruppenphase, Auswärtsspiel, Endstand 7:1) gelungen. Eine höhere Halbzeitführung in der Europapokalgeschichte der Münchner gab es nur am 28. September 1983 gegen Anorthosis Larnaka/Zypern (1. Runde UEFA-Pokal, Heimspiel, Halbzeit 7:0, Endstand 10:0).

... liegt das 6:1 gegen Porto auf Rang fünf der höchsten Europapokal-Siege des FC Bayern in einem K.o.-Runden-Spiel im Landesmeister-Wettbewerb oder der Champions League. Zuvor gab es ein 9:0 (4:0) gegen Omonia Nikosia (Achtelfinale Landesmeister-Pokal, 24. Oktober 1972), ein 7:1 (4:1) gegen Sporting Lissabon (Achtelfinale Champions League, 10. März 2009), ein 7:0 (3:0) gegen den FC Basel (Achtelfinale Champions League, 13. Februar 2012) sowie im diesjährigen Achtelfinale das 7:0 (2:0) gegen Schachtjor Donezk.

... ist Thomas Müller nach seinem sechsten Saisontreffer in der laufenden Saison mit jetzt insgesamt 27 Treffern erfolgreichster deutscher Torschütze in der Champions League. Er liegt damit auf Rang 20 der ewigen Bestenliste.