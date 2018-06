Stuttgart (SID) - Der frühere Bundesliga-Stürmer Giovane Elber glaubt nicht mehr an den Klassenerhalt seines Ex-Klubs VfB Stuttgart. "Es sieht so aus, als ob der VfB Stuttgart in die 2. Liga absteigen wird. Momentan haben die Spieler den Kopf nicht ganz frei", sagte Elber bei Sky Sport News HD: "Man muss jetzt die nächsten Spiele abwarten und hoffen, dass die anderen Vereine Punkte liegen lassen. Es liegt jetzt nicht in den Händen des VfB Stuttgart."

Elber erzielte von 1994 bis 1997 in 87 Bundesliga-Spielen für den VfB 41 Tore, gemeinsam mit Fredi Bobic und Krassimir Balakow bildete er das so genannte "Magische Dreieck" beim DFB-Pokal-Sieger von 1997. In der Tabelle belegt der VfB derzeit den 17. Platz.