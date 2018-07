London (AFP) Die britische Regierung will sich stärker bei der Bekämpfung der Flüchtlingskrise engagieren. Großbritannien habe "eines der stärksten und bestorganisierten Hilfsbudgets in Europa", sagte Premierminister David Cameron am Dienstag dem Sender BBC. Sein Land könne daher dazu beitragen, einige der Herkunftsländer der Flüchtlinge zu stabilisieren.

