London (AFP) Eine Gruppe hochrangiger Wissenschaftler hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen bis 2050 auf Null zurückzufahren. 2015 sei "ein entscheidendes Jahr für die Menschheit", erklärte das Forschungsinstitut The Earth League am Mittwoch in London. Damit spielten die Forscher auf den UN-Klimagipfel Ende des Jahres in Paris an, bei dem ein international verbindliches Klimaschutzabkommen beschlossen werden soll.

