Rom (AFP) Nach dem verheerenden Bootsunglück vor der libyschen Küste vom Sonntag mit vermutlich etwa 800 Toten haben Flüchtlinge über die katastrophalen Zustände auf dem völlig überfüllten Schiff berichtet. Abdirizzak, ein Jugendlicher aus Bangladesch, sagte der italienischen "Tageszeitung "Corriere della Sera" vom Mittwoch, dass die Schleuser den Flüchtlingen Plätze in drei verschiedenen Kategorien verkauft hätten. "Wer am wenigsten Geld hatte, wurde in den Laderaum im unteren Teil gestopft und eingeschlossen", wurde er zitiert. "Wir waren im mittleren Teil, und nur wer mehr bezahlte, war oben", fügte der Jugendliche hinzu.

