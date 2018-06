Bogotá (AFP) In Kolumbien sind 72 Mitglieder der berüchtigten Drogenbande Clan Úsuga festgenommen worden. Der Zugriff erfolgte in mehreren Provinzen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Fahndern seien auch sechs regionale Anführer der Bande ins Netz gegangen. Zudem sei eine Frau festgenommen worden, die nach Angaben der Polizei Minderjährige entführte, die anschließend von Mitgliedern des Kartells missbraucht wurden. Auch zwei Beamte, die mit dem Clan Úsuga zusammengearbeitet haben sollen, wurden in Gewahrsam genommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.