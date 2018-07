Los Angeles (dpa) - Promisternchen Paris Hilton (34) trauert um ihr Schoßhündchen Tinkerbell. "Mein Herz ist gebrochen. Ich bin so traurig und am Boden zerstört", schrieb sie am Dienstag auf Instagram.

Sie habe 14 tolle Jahre mit dem Hund verbracht, der an Altersschwäche gestorben sei: "Ich fühle mich so, als ob ich ein Familienmitglied verloren habe", schrieb Hilton. Dazu postete sie auf Instagram etliche Fotos, die sie mit dem Chihuahua zeigen. Auf einem Video war auch ein Ausschnitt aus Tinkerbells Auftritt in der TV-Show "Saturday Night Live" aus dem Jahr 2005 zu sehen.

