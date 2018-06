Erstrunden-Aus für Lisicki in Stuttgart nach schwacher Leistung

Stuttgart (dpa) - Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Drei Tage nach der bitteren Fed-Cup-Niederlage in Russland verlor die Berlinerin am Mittwoch gegen Sarina Dijas aus Kasachstan mit 0:6, 0:6 und zeigte dabei eine desolate Leistung. Nach gerade einmal 64 Minuten war der enttäuschende Auftritt der Weltranglisten-19. bereits wieder vorbei. Lisicki unterliefen viele leichte Fehler, zudem wirkte die deutsche Nummer drei nach der Fed-Cup-Woche in Sotschi müde.

Dallas und Nowitzki verlieren auch zweites Playoff-Spiel in Houston

Houston (dpa) - Dirk Nowitzki ist mit seinen Dallas Mavericks in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Houston Rockets mit 0:2 in Rückstand geraten. Der Meister von 2011 verlor am Dienstag (Ortszeit) das zweite Auswärtsspiel mit 99:111. Nowitzki zeigte eine ungewohnt schwache Leistung. Zwar holte der Würzburger 13 Rebounds, traf aber nur drei seiner 14 Feldwürfe und brachte es auf zehn Zähler. Dallas hat in den nächsten beiden Partien jeweils Heimrecht. Mit zwei weiteren Siegen würde Houston in der Best-of-Seven-Serie das Viertelfinale erreichen.

Hannovers Coach Frontzeck: "Mannschaft ist fit"

Hannover (dpa) - Hannovers neuer Trainer Michael Frontzeck sieht sein Team körperlich gut vorbereitet für die Mission Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. "Die Mannschaft ist fit, daran besteht kein Zweifel", sagte Frontzeck am Mittwochvormittag nach dem Training von Hannover 96: "Der gute Eindruck hat sich bestätigt." Frontzeck war am Tag zuvor als Nachfolger des glücklosen Tayfun Korkut vorgestellt worden. Der abstiegsbedrohte Bundesligist hatte den Coach nach der 0:4-Pleite am Wochenende bei Bayer Leverkusen beurlaubt.

Harting lässt Comeback offen: "Immer noch ein paar Probleme"

Frankfurt/Main (dpa) - Für den dreimaligen Weltmeister Robert Harting liegt ein Comeback im Diskusring noch in weiter Ferne. "Das Training ist überwiegend ein Rehatraining und kein Training des Leistungssports wegen", sagte der 30 Jahre alte Berliner in einem Interview des Magazins "Leichtathletik" (Mittwoch) gut sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss. "Ich habe jetzt immer noch ein paar Probleme, die mich nicht so arbeiten lassen, wie ich es kann oder können müsste. Vor allem von der Beweglichkeit her." Der Olympiasieger von London 2012 wagt auch noch keine Prognose für eine Teilnahme an der Leichtathletik-WM Ende August in Peking.

Künftige Frauen-Bundestrainerin Jones: Konzept und Trainerteam stehen

Köln (dpa) - Ex-Nationalspielerin Steffi Jones fühlt sich für ihren künftigen Job als Bundestrainerin der Frauenfußball-Nationalelf gut vorbereitet. "Es steht soweit alles", sagte Jones mit Blick auf ihr Konzept und Trainerteam bei einer Pressekonferenz zum DFB-Pokalfinale der Frauen am Mittwoch in Köln. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Ende März verkündet, dass Silvia Neid im September 2016 als Bundestrainerin aufhört und das Amt an die derzeitige DFB-Direktorin abgibt. Wie ihr Funktionsteam und ihre Pläne genau aussehen, will die 42-Jährige erst nach der Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada vom 6. Juni bis 5. Juli in diesem Jahr verraten.

Neapel-Coach Benítez warnt vor Wolfsburg: "Starke Mannschaft"

Neapel (dpa) - Trotz des komfortablen Vorsprungs aus dem Hinspiel warnt SSC Neapels Trainer Rafael Benítez vor Europa-League-Gegner VfL Wolfsburg. "Wolfsburg hat eine starke Mannschaft, wir müssen genauso wie im Hinspiel auftreten, mit Respekt und ohne die Konzentration zu verlieren", sagte der Spanier vor dem Viertelfinal-Rückspiel in Neapel am Donnerstag (21.05/Kabel eins und Sky). Vor einer Woche hatte der derzeitige Vierte der Serie A in Wolfsburg 4:1 gewonnen. Gegen den Bundesliga-Zweiten muss Benítez auf den kurzfristig an einer Grippe erkrankten Verteidiger Christian Maggio verzichten. Im Kader fehlen zudem die angeschlagenen Jonathan de Guzman und Juan Zuniga.

Olympischer TV-Kanal soll im April 2016 starten

Sotschi (dpa) - Der olympische TV-Kanal soll rechtzeitig vor den Sommerspielen in Rio im April 2016 auf Sendung gehen. Das teilte Yiannis Exarchos von der Produktionsfirma am Mittwoch mit. Eine Redaktion von rund 100 Mitarbeitern soll bis dahin in Madrid aufgebaut werden. Exarchos erwartet in den nächsten zehn Jahren Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Dollar. Der eigene TV-Kanal ist einer der Schlüsselpunkte in der olympischen Agenda 2020 von IOC-Präsident Thomas Bach.

UEFA ändert Setzliste bei Champions-League-Auslosung 2015/16

Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA ändert zur kommenden Saison ihre Setzliste für die Champions-League-Auslosung und könnte dem zu erwartenden deutschen Meister Bayern München eine schwere Gruppe bescheren. Zukünftig werden nicht mehr die acht Mannschaften mit dem höchsten Koeffizienten in Lostopf eins gesetzt, sondern der Titelverteidiger und die Meister der sieben stärksten Verbände. Das geht aus dem Reglement für die kommende Saison hervor. Sollte der Champions-League-Sieger auch nationaler Meister sein, rückt der Titelträger des acht stärksten Verbands in den ersten Lostopf. Das wären kommendes Jahr die Niederlande.

Reit-Verband: Neue Sicherheitsmaßnahmen in der Vielseitigkeit

Warendorf (dpa) - Mit einer Reihe von Maßnahmen will die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN das Vielseitigkeitsreiten sicherer machen. "Ich habe noch nie eine solche Ehrlichkeit in der Diskussion gespürt", sagte DOKR-Geschäftsführer Dennis Peiler in Warendorf. Eine Task Force des Verbandes hatte in den vergangenen Monaten mehrere Vorschläge erarbeitet, die am Mittwoch in der FN-Zentrale vorgestellt wurden. Dazu gehören unter anderem neue Sicherheitssysteme an den Geländehindernissen. Auslöser war der tödliche Unfall des deutschen Spitzenreiters Benjamin Winter im vergangenen Juni in Luhmühlen.