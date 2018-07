Arusha (AFP) Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda hat im Prozess um die Hauptverantwortlichen des Völkermordes in dem ostafrikanischen Land am Mittwoch nach über zwei Jahrzehnten Arbeit seine letzte Anhörung abgeschlossen. Pauline Nyiramasuhuko, die erste Frau, die im Zusammenhang mit dem Genozid schuldig gesprochen worden war, wurde in dem Berufungsverfahren als letzte Angeklagte gehört. In Ruanda hatten 1994 Angehörige der Hutu-Mehrheit in nur 100 Tagen rund 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit sowie gemäßigte Hutu ermordet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.