Berlin (AFP) Die Bundesregierung erwartet für dieses und nächstes Jahr ein deutlich stärkeres Wachstum als zunächst prognostiziert. 2015 und 2016 sei ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von jeweils 1,8 Prozent zu erwarten, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Mittwoch in Berlin. Die deutsche Wirtschaft befinde sich im Aufschwung. In beiden Jahren sei mit einer soliden Zunahme des deutschen Exports zu rechnen. Am Arbeitsmarkt werde sich die positive Entwicklung fortsetzen. Deutliche Lohnsteigerungen und die Einführung des Mindestlohns würden die Konsumlaune der Verbraucher weiter steigern.

