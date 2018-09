Washington (AFP) Der Tod eines jungen Schwarzen nach seiner Festnahme in der US-Großstadt Baltimore beschäftigt nun auch die Bundesbehörden der Vereinigten Staaten. Das Justizministerium in Washington teilte am Mittwoch mit, Ermittlungen wegen der möglichen Verletzung von Bürgerrechten eingeleitet zu haben. Zuvor hatte bereits die Polizei in Baltimore eine Untersuchung des Vorfalls gestartet, die am Freitag abgeschlossen sein soll.

