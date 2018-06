Etschmiadsin (AFP) Die armenische Kirche hat am Donnerstag die Opfer der Massaker an den Armeniern vor hundert Jahren als Märtyrer heiliggesprochen. "Mehr als eine Million Armenier wurden deportiert, getötet und ermordet, aber sie blieben Christus treu", sagte das Oberhaupt der christlichen Armenier, Patriarch Karekin II., bei einer Zeremonie vor der Kathedrale in Etschmiadsin. Es ist die bislang größte kollektive Heiligsprechung durch eine christliche Kirche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.