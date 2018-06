Sydney (AFP) Ein wegen angeblicher Verbindungen zu Extremisten unter behördlicher Beobachtung stehendes islamisches Zentrum im südaustralischen Melbourne hat seine Arbeit am Donnerstag vorerst eingestellt. Zur Begründung für den Schritt gab das Al-Furkan-Zentrum in einer Erklärung "Schikanen, Druck und falsche Anschuldigungen" durch die Behörden an. Weiter war in diesem Zusammenhang von "heimtückischen Kampagnen" die Rede.

