Dhaka (AFP) Zwei Jahre nach dem Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza herrschen in den Textilfabriken in Bangladesch laut Gewerkschaftern nach wie vor keine sicheren Arbeitsbedingungen. Es sei "inakzeptable Realität", dass nicht eine einzige Textilfabrik zu hundert Prozent sicher für die Arbeiter sei, erklärte am Donnerstag die Arbeitsschutzorganisation IndustriALL mit Sitz in der Schweiz.

