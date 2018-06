New York (dpa) - Schwache Konjunkturdaten, steigende Ölpreise und gemischte Quartalsberichte: Vor diesem durchwachsenen Hintergrund haben die US-Börsen dennoch ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones verzeichnete nur ein kleines Plus von 0,11 Prozent auf 18 058 Punkte. Der Euro legte im US-Handel weiter zu und kostete zum Handelsschluss an der Wall Street 1,0824 Dollar.

