Paris (AFP) Die deutsche Botschafterin in Paris hat ihre Kritik an Reformplänen für den Deutschunterricht in Frankreich bekräftigt. "Deutsch droht ein kleines kollaterales Opfer dieser Reform zu werden", sagte Susanne Wasum-Rainer der konservativen französischen Tageszeitung "Le Figaro" vom Donnerstag. Durch die geplante Abschaffung von Klassen, in denen schon recht früh Deutsch parallel zu Englisch unterrichtet wird, drohe die Zahl der Deutschschüler "stark" zurückzugehen. "Wie kann man von deutsch-französischer Zusammenarbeit oder Freundschaft sprechen, wenn wir nicht mehr die Sprache des Partners sprechen?"

