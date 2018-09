Frankfurt/Main (AFP) Wegen Rechtsstreitigkeiten muss die Deutsche Bank im ersten Quartal 2015 offenbar einen Milliardenbetrag als Minus verbuchen. Die Bank gehe davon aus, rund 1,5 Milliarden Euro zurückstellen zu müssen, teilte das Geldhaus am Mittwochabend in Frankfurt am Main mit. Trotz dieser Kosten werde die Bank im ersten Quartal "einen Gewinn ausweisen und Erträge auf annäherndem Rekordniveau verzeichnen", hieß es in einer Mitteilung. Für welche Rechtsfälle die Kosten anfallen, ließ die Bank offen.

