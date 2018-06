Berlin (AFP) Auch am zweiten Tag der Lokführerstreiks ist der Ersatzfahrplan der Deutschen Bahn nach Konzernangaben gut angelaufen. Der Ersatzverkehr laufe weiter stabil, teilweise könnten im Regional- und Fernverkehr sogar mehr Verbindungen angeboten werden, erklärte das Unternehmen am Donnerstagmorgen in Berlin. Im Fernverkehr würden zum Teil verlängerte Züge eingesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.