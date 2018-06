Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich klar als "Völkermord" benannt und auf eine deutsche Beteiligung daran hingewiesen. "In diesem Fall müssen auch wir Deutsche insgesamt uns noch der Aufarbeitung stellen, wenn es nämlich um eine Mitverantwortung, unter Umständen sogar Mitschuld, am Völkermord an den Armeniern geht", sagte Gauck am Donnerstagabend nach einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in Berlin.

