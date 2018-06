Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich für mehr Großzügigkeit bei der Aufnahme von Afghanen ausgesprochen, die in ihrer Heimat für die Bundeswehr gearbeitet haben. Die Aufnahme dieser Ortskräfte, die sich nun in Afghanistan bedroht fühlen und deshalb nach Deutschland ausreisen wollen, laufe derzeit "einfach zu langsam", sagte die Ministerin am Donnerstag im Bundestag. "Wir haben diesen Menschen vertraut und sollten ihnen auch weiter vertrauen." Der Prozess der Aufnahme müsse "großzügiger werden".

