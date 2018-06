Berlin (AFP) AfD vor der Zerreißprobe: Im Richtungsstreit bei der Alternative für Deutschland macht Parteigründer Bernd Lucke gegen den Einfluss rechter Kräfte mobil und wirbt dafür an der Basis um Unterstützung. In einer Email an die Mitglieder, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, warnte Lucke am Donnerstag vor "beunruhigenden Entwicklungen" in der Partei. Er bezog sich auf die "so genannte Neue Rechte", die verstärkt Einfluss auf die AfD zu nehmen suche. Lucke beklagte Versuche, "die politischen Inhalte der AfD und ihren Politikstil in eine Richtung zu verschieben, vor der ich nur warnen kann".

