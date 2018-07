Brüssel (AFP) Nach den jüngsten Flüchtlingstragödien im Mittelmeer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein gemeinsames Handeln Europas gefordert. "An allererster Stelle" stehe dabei die Rettung von Menschenleben, sagte Merkel vor Beginn des EU-Sondergipfels zur Flüchtlingskrise in Brüssel am Donnerstag. Sie hoffe, dass "in den nächsten Tagen" ein Fahrplan erarbeitet werden könne, "wie wir weiter vorgehen". Dazu gehöre auch, den Menschenhandel "von brutalen Schleppern zu unterbinden" und die Fluchtursachen zu bekämpfen.

