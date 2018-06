New York (AFP) Der Rückzug aus dem Russland-Geschäft lastet schwer auf der Bilanz des deutschen Autobauers Opel. Der US-Mutterkonzern General Motors (GM) bezifferte am Donnerstag die Kosten für das Europageschäft im ersten Quartal 2015 auf 337 Millionen Dollar (313 Millionen Euro). Weitere Belastungen in Höhe von 91 Millionen Dollar fielen durch den Rückzug für das übrige GM-Geschäft an.

