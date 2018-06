Berlin (AFP) Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Fuchs (CDU), hat der Lokführergewerkschaft GDL Irreführung der Öffentlichkeit in der Debatte um den derzeitigen Bahnstreik vorgeworfen. GDL-Chef Claus Weselsky "führt mit Machtspielen Millionen Bürger an der Nase herum", sagte Fuchs der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Ich finde das schlimm." Die GDL hatte am Mittwochmorgen ihren Streik auf den Personenverkehr der Bahn ausgedehnt und damit für zahlreiche Zugausfälle gesorgt.

